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TRT 1 dijital proje hazırlıklarına başladı! Mevlana burada yayınlanacak

TRT 1 dijitale geçmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan birçok dizi seyircilerden büyük ilgi gördü. TRT 1 şimdi de iddialı dizilerin ardından dijital projelerle izleyicileri ekran karşısında kilitlemeye hazırlanıyor. Peki TRT 1’in ilk dijital projesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

01 Eylül 2021 Çarşamba 22:37
TRT 1 dijital proje hazırlıklarına başladı! Mevlana burada yayınlanacak
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TRT 1 dijital proje hazırlıklarına başladı. TRT 1 geçtiğimiz sezon iddialı dizilerle izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Masumlar Apartmanı, Teşkilat gibi fenomen dizilerin yanı sıra dijital projelerle izleyicilerin karşısına çıkmayı planlayan TRT 1’in yeni yapımı belli oldu. 

TRT 1’de ekranlara gelen birçok dizi artık dijital platformlarda yayınlanacak. Bununla birlikte TRT 1’in ilk dijital dizisi de açıklandı.

Mevlana dizisi çok iddialı

Diziseverler TRT 1'in yeni dizisini merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre TRT 1’in yeni dijital dizi Mevlana olacak. Mevlana’nın yaşamını anlatan bu dizide birçok usta isim rol alacak. Son gelişmelere göre dizinin başrolğnde bir değişiklik yapıldı. Habere göre Mevlana rolü için Kenan İmirzalıoğlu seçildi.


Son Güncelleme: 01.09.2021 22:37
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Mevlana
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