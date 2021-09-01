TRT 1 dijital proje hazırlıklarına başladı! Mevlana burada yayınlanacak

TRT 1 dijital proje hazırlıklarına başladı. TRT 1 geçtiğimiz sezon iddialı dizilerle izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Masumlar Apartmanı, Teşkilat gibi fenomen dizilerin yanı sıra dijital projelerle izleyicilerin karşısına çıkmayı planlayan TRT 1’in yeni yapımı belli oldu.

Mevlana dizisi çok iddialı

TRT 1’de ekranlara gelen birçok dizi artık dijital platformlarda yayınlanacak. Bununla birlikte TRT 1’in ilk dijital dizisi de açıklandı.

Diziseverler TRT 1'in yeni dizisini merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre TRT 1’in yeni dijital dizi Mevlana olacak. Mevlana’nın yaşamını anlatan bu dizide birçok usta isim rol alacak. Son gelişmelere göre dizinin başrolğnde bir değişiklik yapıldı. Habere göre Mevlana rolü için Kenan İmirzalıoğlu seçildi.

