TRT 1 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 7 Ocak Perşembe günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07:50 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tozkoparan İskender yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 1 7 Ocak Perşembe günü yayın akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Aceni Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Mutfağı
11:00 Kalk Gidelim
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması Vizontele
22:20 3'Te 3
00:30 Türk Sineması Vizontele
02:20 Türkan Hanım'ın Mutfağı
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