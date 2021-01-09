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TRT 1 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 7 Ocak Perşembe günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07:50 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tozkoparan İskender yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 7 Ocak Perşembe günü yayın akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Aceni Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Mutfağı  

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması Vizontele

22:20 3'Te 3

00:30 Türk Sineması Vizontele

02:20 Türkan Hanım'ın Mutfağı  

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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