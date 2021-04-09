TRT 1 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 9 Nisan 2021 yayın akışı;
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yerli Sinema
02:20 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:15 Türkan Hanım'ın Konağı
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 09.04.2021 00:01