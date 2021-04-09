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TRT 1 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 09.04.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 9 Nisan 2021 yayın akışı;

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yerli Sinema

02:20 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:15 Türkan Hanım'ın Konağı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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