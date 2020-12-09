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TRT 1 canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 09.12.2020 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde Benim Adım Melek yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında öne çıkan fenomen yapım 20.00’de ekranlarda olacak.

TRT 1 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

02:40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 BENİM ADIM MELEK

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 BENİM ADIM MELEK

00:15 TÜRK SİNEMASI "BUĞDAY"

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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