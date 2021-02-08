TRT 1 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazartesi günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış; Büyük Selçuklu izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 08.02.2021 Pazartesi yayın akışı
12.50 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)
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