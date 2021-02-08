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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazartesi günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış; Büyük Selçuklu izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 08.02.2021  Pazartesi yayın akışı

12.50 Dizi (Tekrar)

16.00 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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