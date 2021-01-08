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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 08.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı Perşembe günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 7 Ocak Perşembe yayın akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim 

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması Vizontele 

22:30 3'Te 3

00:30 Türk Sineması Vizontele 

02:20 Türkan Hanım'ın Mutfağı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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