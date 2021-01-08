TRT 1 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı Perşembe günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 7 Ocak Perşembe yayın akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması Vizontele

22:30 3'Te 3

00:30 Türk Sineması Vizontele

02:20 Türkan Hanım'ın Mutfağı

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