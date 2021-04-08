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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 8 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:11
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1  23 Mart Salı yayın akışı;

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:11
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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