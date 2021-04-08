TRT 1 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
TRT1 23 Mart Salı yayın akışı;
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
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