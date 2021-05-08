TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 3 Mayıs 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08.00'de saatlerinde Mesnevi'den Hikayeler isimli program ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Maveraya Yolculuk dizisi yer alacaktır. Saatler 20:30’u gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Uyanış: Büyük Selçuklu ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 3 Mayıs 2021 günü yayın akışı
08.00 Mesnevi’den Hikayeler
08.25 Kuşlarla Yolculuk
09.05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14.45 İyilik Hikayeleri
15.00 Anneler
18.00 Ana Haber
18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20.30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23.45 Maveraya Yolculuk
01.05 Gönül Dağı
02.20 Mesnevi’den Hikayeler
02.45 Sahur Bereketi
04.15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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