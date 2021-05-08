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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 08.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 3 Mayıs 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08.00'de saatlerinde Mesnevi'den Hikayeler isimli program ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Maveraya Yolculuk dizisi yer alacaktır. Saatler 20:30’u gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Uyanış: Büyük Selçuklu ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 3 Mayıs 2021 günü yayın akışı

08.00 Mesnevi’den Hikayeler

08.25 Kuşlarla Yolculuk

09.05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14.45 İyilik Hikayeleri

15.00 Anneler

16.15 Maveraya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Uyanış: Büyük Selçuklu 

23.45 Maveraya Yolculuk

01.05 Gönül Dağı

02.20 Mesnevi’den Hikayeler

02.45 Sahur Bereketi

04.15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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