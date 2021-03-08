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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 8 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. 

TRT 1 08.03.2021  Çarşamba yayın akışı

00.15 Tövbeler Olsun

02.55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05.53 İstiklal Marşı ve Günü Pro..

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler 'Dizi'

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım'ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

 

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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