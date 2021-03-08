TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor.
TRT 1 08.03.2021 Çarşamba yayın akışı
00.15 Tövbeler Olsun
02.55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05.53 İstiklal Marşı ve Günü Pro..
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler 'Dizi'
08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler
17.30 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
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