TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde salı günü Benim Adım Melek, Acemi Anneler ve Seksenler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Masumlar Apartmanı yeni bölümü 20.00’de izleyicilerle buluşacak. TRT 1 günlük yayın akışı salı günü izleyicilerin merakla takip edeceği yapımlara ev sahipliği yapıyor.
TRT 1 8 Aralık 2020 Salı yayın akışı
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11:00 BENİM ADIM MELEK
15:45 ACEMİ ANNELER
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
20:00 MASUMLAR APARTMANI
00:15 YERLİ DİZİ
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