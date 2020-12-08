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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 8 Aralık 2020 Salı canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar araştırılmaya başlandı. TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 15:11
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde salı günü Benim Adım Melek, Acemi Anneler ve Seksenler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Masumlar Apartmanı yeni bölümü 20.00’de izleyicilerle buluşacak. TRT 1 günlük yayın akışı salı günü izleyicilerin merakla takip edeceği yapımlara ev sahipliği yapıyor.

TRT 1 8 Aralık 2020 Salı yayın akışı

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 BENİM ADIM MELEK

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 MASUMLAR APARTMANI

00:15 YERLİ DİZİ

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:11
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Trt 1Trt 1 Yayın Akışı
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