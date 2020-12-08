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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 8 Aralık 2020 Perşembe canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar belli oldu. TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 15:04
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise Kalk Gidelim yeni bölümü ekranlarda olacak.

TRT 1 8 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 BENİM ADIM MELEK

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 KALK GİDELİM

23:45 3'TE 3

01:00 YERLİ DİZİ

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:04
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