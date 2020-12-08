TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, Böyle Bitmesin dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü Diriliş Ertuğrul tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 8 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

09.00 Diriliş Ertuğrul tekrar

11.50 Enine Boyuna

13.00 Yerli Belgesel

17.15 Yabancı Sinema ‘’Shrek Sonsuza Dek Mutlu’’

19.00 TRT Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

02.40 Diriliş Ertuğrul tekrar

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