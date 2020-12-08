TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, Böyle Bitmesin dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü Diriliş Ertuğrul tekrar bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.
TRT 1 8 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
09.00 Diriliş Ertuğrul tekrar
11.50 Enine Boyuna
17.15 Yabancı Sinema ‘’Shrek Sonsuza Dek Mutlu’’
19.00 TRT Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
02.40 Diriliş Ertuğrul tekrar
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