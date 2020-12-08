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TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 8 Aralık 2020 Cumartesi canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar ve programlar araştırılmaya başlandı. TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 20:01
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

 TRT 1 haftalık yayın akışı cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları ekranlarına taşıyor. Böyle Bitmesin ve Yedi Numara dizilerini tekrar bölümüyle TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer veriyor. Sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümü 20.00’de TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünden sonra Pelin Çift ile Gündem Ötesi ile gündeme dair konular kamuoyu önünde tartışılıyor.

TRT 1 8 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

07.30 Böyle Bitmesin

09.40 Yedi Numara

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:01
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