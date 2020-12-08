TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Hayatın Ritmi, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.
TRT 1 8 Aralık 2020 Cuma yayın akışı
08.00 Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım’ın Konağı
11.00 Benim Adım Melek
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid
00.15 God Father III
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