TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Hayatın Ritmi, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 8 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 God Father III

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