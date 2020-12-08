TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü Acemi Anneler, Seksenler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde Benim Adım Melek yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında öne çıkan fenomen yapım 20.00’de ekranlarda olacak.
TRT 1 8 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
02:40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...
05:40 SEKSENLER
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
11:00 BENİM ADIM MELEK
13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:45 ACEMİ ANNELER
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
20:00 BENİM ADIM MELEK
00:15 TÜRK SİNEMASI "BUĞDAY"
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