TRT 1 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Aİzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 7 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

09.30 KALK GİDELİM

11.30 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

13.20 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 BENİM ADIM MELEK

00.15 TÜRK SİNEMASI -AHLAT AĞACI

03.30 52 HAFTA

03.55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

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