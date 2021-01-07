TRT 1 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.
TRT 7 Ocak Perşembe yayın akışı
05:40 SEKSENLER
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11:00 KALK GİDELİM
13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
20:00 VİZONTELE
22.30 3'TE 3
00.30 VİZONTELE
02.20 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN