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TRT 1 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 07-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 7 Ocak Perşembe  yayın akışı

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 KALK GİDELİM

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:55 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 VİZONTELE 

22.30 3'TE 3 

00.30 VİZONTELE

02.20 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI 

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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