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TRT 1 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yerli Dizi

01:15 Teşkilat

02:15 Türkan Hanım'ın Konağı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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