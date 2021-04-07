TRT 1 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yerli Dizi
01:15 Teşkilat
02:15 Türkan Hanım'ın Konağı
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01