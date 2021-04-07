TRT 1 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı 05:40 Seksenler 06:50 Acemi Anneler 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı 11:20 Kalk Gidelim 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 15:55 Acemi Anneler 17:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Payitaht "Abdülhamid" 00:15 Yerli Dizi 01:15 Teşkilat 02:15 Türkan Hanım'ın Konağı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi