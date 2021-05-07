TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT1 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı;
- 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
- 08:25 Kuşlarla Yolculuk
- 09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
- 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 14:45 iyilik Hikayeleri
- 15:00 acemi Anneler
- 16:15 Mavera
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
- 20:30 Payitaht "Abdülhamid"
- 23:45 Mavera
- 01:00 Gönül Dağı
- 02:05 Mesnevi'den Hikayeler
- 02:30 Sahur Bereketi (Canlı)
- 04:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 07.05.2021 00:01