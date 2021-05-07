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TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 07.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

07 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı;

  • 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
  • 08:25 Kuşlarla Yolculuk
  • 09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 14:45 iyilik Hikayeleri
  • 15:00 acemi Anneler
  • 16:15 Mavera
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30 Payitaht "Abdülhamid"
  • 23:45 Mavera
  • 01:00 Gönül Dağı
  • 02:05 Mesnevi'den Hikayeler
  • 02:30 Sahur Bereketi (Canlı)
  • 04:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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