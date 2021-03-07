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TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni detaylar 7 Mart 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 7 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk Sineması ‘Düğün’

01.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03.55 Yerli Belgesel

04.30 Türk Sineması ‘Düğün’

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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