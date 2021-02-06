TRT 1 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 02 Şubat 2021 günü yayın akışı
- 05:55 Seksenler / Tkr
- 07:05 Acemi Anneler / Tkr
- 08:15 Dr Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Kalk Gidelim / Tkr
- 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı / Tkr
- 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Gönül Dağı / Tkr
- 02:45 Uyanış: Büyük Selçuklu / Tkr
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Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01