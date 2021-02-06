TRT 1 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 02 Şubat 2021 günü yayın akışı

05:55 Seksenler / Tkr

07:05 Acemi Anneler / Tkr

08:15 Dr Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim / Tkr

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı / Tkr

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı / Tkr

02:45 Uyanış: Büyük Selçuklu / Tkr

TRT 1 ekranının 02 Şubat 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05:55 saatlerinde Seksenler isimli dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Kalk Gidelim dizisinin tekrarına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

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