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TRT 1 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 02 Şubat 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05:55 saatlerinde Seksenler isimli dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Kalk Gidelim dizisinin tekrarına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 02 Şubat 2021 günü yayın akışı

  • 05:55 Seksenler / Tkr
  • 07:05 Acemi Anneler / Tkr
  • 08:15 Dr Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Kalk Gidelim / Tkr
  • 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı / Tkr
  • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:15 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Masumlar Apartmanı
  • 00:15 Gönül Dağı / Tkr
  • 02:45 Uyanış: Büyük Selçuklu / Tkr

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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