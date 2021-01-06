TRT 1 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Seksenler, Acemi Anneler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Gönül Dağı tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde 20:00 Benim Adım Melek
yeni bölümüyle izleyicilerle ekran başında olacak.
TRT 1 23 Aralık Çarşamba
yayın akışı
TRT 1 Yayın Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Yabancı Sinema “İğne İplik”
02:25 Türkan Hanım’ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01