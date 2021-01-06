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TRT 1 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Seksenler, Acemi Anneler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Gönül Dağı tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde 20:00 Benim Adım Melek

 yeni bölümüyle izleyicilerle ekran başında olacak.

TRT 1 23 Aralık Çarşamba

yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00  Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00  Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Yabancı Sinema “İğne İplik”

02:25 Türkan Hanım’ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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