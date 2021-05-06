İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 6 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 03 Mayıs Pazartesi yayın akışı:

08:00 Mesneviden Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00  Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Maveraya Yolculuk

01:25 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Popüler Haberler

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Mayıs 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Mayıs 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Akıncı dizisi Aylin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Didem İnselel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin tabiri ve anlamı
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.