TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 03 Mayıs Pazartesi yayın akışı:

08:00 Mesneviden Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Maveraya Yolculuk

01:25 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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