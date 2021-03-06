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TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 06.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:45
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 4 Mart  2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.25 saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Yerli Film Kuklalı Köşk  yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 14 Mart 2021 günü yayın akışı

06:25 Böyle Bitmesin

09:50 Tozkoparan İskender

11:20 Acemi Anneler

13:00 Yerli Film : Kuklalı Köşk

14:45 Yerli Dizi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:45 Yerli Dizi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:45
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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