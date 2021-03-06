TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 4 Mart 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.25 saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Yerli Film Kuklalı Köşk yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 14 Mart 2021 günü yayın akışı
06:25 Böyle Bitmesin
09:50 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler
13:00 Yerli Film : Kuklalı Köşk
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:45 Yerli Dizi
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