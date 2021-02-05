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TRT 1 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 05.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

05 Şubat 2021 Cuma 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 5 Şubat Cuma yayın akışı

 

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 DR. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht “Abdülhamid”

00.15 Yabancı sinema “Baba”

03.10 Türkan Hanım’ın Konağı

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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