TRT 1 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 5 Şubat Cuma yayın akışı
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler
08.15 DR. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım’ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht “Abdülhamid”
00.15 Yabancı sinema “Baba”
03.10 Türkan Hanım’ın Konağı
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Son Güncelleme: 05.02.2021 00:02