TRT 1 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 05.04.2021 Pazartesi yayın akışı;
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
02:40 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle