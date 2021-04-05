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TRT 1 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 05.04.2021  Pazartesi yayın akışı;

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler 

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:40 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

 

 

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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