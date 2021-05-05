İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 05.05.2021 tarihli TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 05.05.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Mesneviden Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk 

09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek 

23:45 Maveraya Yolculuk

01:10 Gönül Dağı

02:20 Mesneviden Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 5 Mayıs 2021 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba
5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 35. bölümünde neler olacak?
Tiktok efektli videoları nasıl çekiliyor? Tiktok'ta komik dublaj efekti
Show TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt’i kim canlandırıyor? Yılmaz Bayraktar'ın biyografisi
Çukur 128.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yer aldığı dizi ve film yapımları
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.