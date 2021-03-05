TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 04 Mart 2021 yayın akışı;
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler
08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım’ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.35 3'te 3
01.10 Tövbeler Olsun
03.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 05.03.2021 00:10