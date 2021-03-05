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TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 05.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

05 Mart 2021 Cuma 00:10
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 04 Mart 2021 yayın akışı;

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

23.35 3'te 3

01.10 Tövbeler Olsun

03.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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