TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.
TRT 01 Şubat Pazartesi yayın akışı
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler
08.15 DR. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım’ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.30 TRT 1 Tanıtım Gecesi
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00.15 Benim Adım Melek
03.15 52 Hafta
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05.30 52 Hafta
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