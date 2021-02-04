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TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 4 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:04
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 01 Şubat Pazartesi  yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 DR. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.30 TRT 1 Tanıtım Gecesi

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00.15 Benim Adım Melek

03.15 52 Hafta

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05.30 52 Hafta

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:04
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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