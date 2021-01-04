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TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.01.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:08
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günü Benim Adım Melek, Tövbeler Olsun tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tozkoparan İskender yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 4 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

07:50 BÖYLE BİTMESİN

09:35 YEDİ NUMARA

10:35 BENİM ADIM MELEK

14:10 TÖVBELER OLSUN 

17:10 YABANCI SİNEMA "MADAGASKAR 3:AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI"

19:00 ANA HABER

20:00 TOZKOPARAN İSKENDER

22:50 GÖNÜL DAĞI

01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ  

02.45 BENİM ADIM MELEK

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:08
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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