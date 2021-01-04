TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günü Benim Adım Melek, Tövbeler Olsun tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tozkoparan İskender yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 4 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

07:50 BÖYLE BİTMESİN

09:35 YEDİ NUMARA

10:35 BENİM ADIM MELEK

14:10 TÖVBELER OLSUN

17:10 YABANCI SİNEMA "MADAGASKAR 3:AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI"

19:00 ANA HABER

20:00 TOZKOPARAN İSKENDER

22:50 GÖNÜL DAĞI

01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

02.45 BENİM ADIM MELEK

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