TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günü Benim Adım Melek, Tövbeler Olsun tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tozkoparan İskender yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 4 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
07:50 BÖYLE BİTMESİN
09:35 YEDİ NUMARA
10:35 BENİM ADIM MELEK
14:10 TÖVBELER OLSUN
19:00 ANA HABER
20:00 TOZKOPARAN İSKENDER
22:50 GÖNÜL DAĞI
01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
02.45 BENİM ADIM MELEK
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