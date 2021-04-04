TRT 1 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
04.10 Işığın Prensesi
06.10 Böyle Bitmesin
08.45 Diriliş Ertuğrul
11.50 Enine Boyuna
17.15 Tozkoparan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.45 3'te 3
01.15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03.55 Böyle Bitmesin
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