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TRT 1 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde göze çarpan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimize göz atarak, TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

04.10 Işığın Prensesi

06.10 Böyle Bitmesin

08.45 Diriliş Ertuğrul  

11.50 Enine Boyuna

14.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

17.15 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.45 3'te 3

01.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03.55 Böyle Bitmesin

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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