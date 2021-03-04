TRT 1 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesi, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 3 Mart Çarşamba yayın akışı

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi



09:30 Kalk Gidelim



11:30 Türkan Hanım'ın Konağı



13:20 Fazlası Zarar



15:55 Acemi Anneler



17:15 Seksenler



19:00 Ana Haber



20:00 Yerli dizi : Benim Adım Melek



00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat

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