TRT 1 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesi, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.
TRT 3 Mart Çarşamba yayın akışı
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Kalk Gidelim
- 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
- 13:20 Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Yerli dizi : Benim Adım Melek
- 00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02