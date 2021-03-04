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TRT 1 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesi, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 3 Mart Çarşamba yayın akışı

  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
     
  • 09:30 Kalk Gidelim
     
  • 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
     
  • 13:20 Fazlası Zarar
     
  • 15:55 Acemi Anneler
     
  • 17:15 Seksenler
     
  • 19:00 Ana Haber
     
  • 20:00 Yerli dizi : Benim Adım Melek
     
  • 00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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