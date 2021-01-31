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TRT 1 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 31.01.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 31 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

09.30 KALK GİDELİM

11.30 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

13.20 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 BENİM ADIM MELEK

00.15 TÜRK SİNEMASI  - DİLSİZ

02.00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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