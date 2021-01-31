TRT 1 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.
TRT 1 31 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
09.30 KALK GİDELİM
11.30 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
13.20 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17.15 SEKSENLER
19.00 ANA HABER
20.00 BENİM ADIM MELEK
00.15 TÜRK SİNEMASI - DİLSİZ
02.00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
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