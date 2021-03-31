TRT 1 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
04:15 Işığın Prensesi
06:15 Böyle Bitmesin
08:50 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:15 Teşkilat
03:35 Masumlar Apartmanı
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 31.03.2021 00:01