TRT 1 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı 04:15 Işığın Prensesi 06:15 Böyle Bitmesin 08:50 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye" 14:15 Masumlar Apartmanı 14:15 Masumlar Apartmanı 17:00 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat 23:45 3'te 3 01:15 Teşkilat 03:35 Masumlar Apartmanı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi