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TRT 1 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 31 Mart Çarşamba 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

04:15 Işığın Prensesi

06:15 Böyle Bitmesin

08:50 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

14:15 Masumlar Apartmanı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:15 Teşkilat

03:35 Masumlar Apartmanı

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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