İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

TRT 1 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 23 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06:10 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 23 Ocak Cumartesi günü yayın akışı

  • 04:10 Işığın Prensesi
  • 06:10 Böyle Bitmesin 
  • 08:50 Yedi Numara
  • 09:55 Tozkoparan İskender
  • 11:20 Acemi Anneler
  • 13:00 Tövbeler Olsun
  • 15:55 Payitaht Abdülhamid
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30  Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 
  • 01:45 Tövbeler Olsun

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Kanalların yayın akışları 20 Eylül Cuma- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Şampiyon dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? TRT 1 Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ATV Gel Dese Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Gel Dese Aşk yayın tarihi belli oldu!
Kanal İstanbul nedir, neden tartışılıyor? Kanal İstanbul nereye yapılacak?
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 30 Ocak 2021 Cumartesi
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler
Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?
Amazon Prime Bliss film konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.