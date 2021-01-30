TRT 1 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 23 Ocak Cumartesi günü yayın akışı
- 04:10 Işığın Prensesi
- 06:10 Böyle Bitmesin
- 08:50 Yedi Numara
- 09:55 Tozkoparan İskender
- 11:20 Acemi Anneler
- 13:00 Tövbeler Olsun
- 15:55 Payitaht Abdülhamid
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:45 Tövbeler Olsun
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Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01