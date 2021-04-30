TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT1 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı;

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 iyilik Hikayeleri

15:00 acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht "Abdülhamid"

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:30 Mesnevi'den Hikayeler

02:55 Sahur Bereketi (Canlı)

04:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığıgün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle