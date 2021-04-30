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TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 30.04.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı;

  • 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
  • 08:20 Kuşlarla Yolculuk
  • 09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 14:45 iyilik Hikayeleri
  • 15:00 acemi Anneler
  • 16:15 Mavera
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30 Payitaht "Abdülhamid"
  • 23:45 Mavera
  • 01:15 Gönül Dağı
  • 02:30 Mesnevi'den Hikayeler
  • 02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
  • 04:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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