TRT 1 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

04:20 İMPARATORİÇE Kİ

06:35 YEŞİL DENİZ

08:55 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 ŞEHİRDEN UZAKTA

14:05 BİR ZAMANLAR KIBRIS

17:20 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 3’TE 3

01:30 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Bir Zamanlar Kıbrıs ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Enine Boyuna adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Teşkilat ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6