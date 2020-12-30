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TRT 1 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde yer alıyor. TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:00
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Seksenler, Acemi Anneler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Gönül Dağı tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde 20:00 Benim Adım Melek

 yeni bölümüyle izleyicilerle ekran başında olacak.

TRT 1 23 Aralık Çarşamba

yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00  Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00  Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Yabancı Sinema “İğne İplik”

02:25 Türkan Hanım’ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.12.2020 00:00
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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