TRT 1 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 23 Aralık Çarşamba

yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

​05:40 Seksenler 06:35 Acemi Anneler 08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:00 Türkan Hanım’ın Konağı 11:00 Gönül Dağı 13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 15:45 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Benim Adım Melek 00:15 Yabancı Sinema “İğne İplik” 02:25 Türkan Hanım’ın Konağı 03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Seksenler, Acemi Anneler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Gönül Dağı tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor.içerisinde 20:00 Benim Adım Melekyeni bölümüyle izleyicilerle ekran başında olacak.

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