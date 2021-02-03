TRT 1 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Seksenler (Tekrar)
07.05 Acemi Anneler (Tekrar)
08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım'ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Türk sineması 'Dilsiz'
02.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04.00 Türk sineması 'Dilsiz'
05.35 52 Hafta
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