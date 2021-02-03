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TRT 1 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şubat 3 Çarşamba tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Seksenler (Tekrar)

07.05 Acemi Anneler (Tekrar)

08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım'ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk sineması 'Dilsiz'

02.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04.00 Türk sineması 'Dilsiz'

05.35 52 Hafta

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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