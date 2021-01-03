TRT 1 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde cuma günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 3 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07.50 BÖYLE BİTMESİN

09.35 YEDİ NUMARA

10.35 BENİM ADIM MELEK

14.10 TÖVBELER OLSUN

17.10 YABANCI SİNEMA MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI

19.00 ANA HABER

20.00 TOZKOPARAN İSKENDER

22.20 GÖNÜL DAĞI

01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

02.45 BENİM ADIM MELEK

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