TRT 1 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde cuma günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.
TRT 1 3 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
07.50 BÖYLE BİTMESİN
09.35 YEDİ NUMARA
10.35 BENİM ADIM MELEK
14.10 TÖVBELER OLSUN
19.00 ANA HABER
20.00 TOZKOPARAN İSKENDER
22.20 GÖNÜL DAĞI
01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
02.45 BENİM ADIM MELEK
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