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TRT 1 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 03.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde cuma günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 3 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

07.50 BÖYLE BİTMESİN

09.35 YEDİ NUMARA

10.35 BENİM ADIM MELEK

14.10 TÖVBELER OLSUN

17.10 YABANCI SİNEMA MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI

19.00 ANA HABER

20.00 TOZKOPARAN İSKENDER

22.20 GÖNÜL DAĞI

01.30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

02.45 BENİM ADIM MELEK

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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