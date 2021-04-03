TRT 1 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 31 Mart 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05.40 saatlerinde Seksenler isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Benim Adım Melek dizisi ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 31 Mart 2021 günü yayın akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30Seksenler

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00 Benim Adım Melek

22:00 Benim Adım Melek

00:15 Yabancı Sinema "Başlangıç"

02:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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