TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk
18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Maveraya Yolculuk
01:10 Gönül Dağı
02:25 Mesnevi’den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi
04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif