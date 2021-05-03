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TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 03.05.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Maveraya Yolculuk

01:10 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

 

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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