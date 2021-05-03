TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Maveraya Yolculuk

01:10 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif