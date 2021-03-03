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TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 03.03.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.55: Seksenler

07.05: Acemi Anneler

08.15: Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30: Kalk Gidelim

11.30: Türkan Hanımın'ın Konağı

13.20: Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55: Acemi Anneler

17.15: Seksenler

19.00: Ana Haber

20.00: Payitaht ''Abdülhamid''

00.15: Yabancı Sinema ''Forrest Gump''

02.35: Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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