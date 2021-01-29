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TRT 1 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 29 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 22 Ocak Cuma yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yabancı Sinema "Başlangıç"

02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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