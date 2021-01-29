TRT 1 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 22 Ocak Cuma yayın akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
00:15 Yabancı Sinema "Başlangıç"
02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 29.01.2021 00:02