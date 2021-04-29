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TRT 1 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 29 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 27 Nisan Salı yayın akışı:

08:00 Mesneviden Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00  Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Maveraya Yolculuk

01:25 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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