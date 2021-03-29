TRT 1 canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 29.03.2021 Cuma yayın akışı;
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
19:00 TRT1 Ana Haber
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
00:15 Yabancı Sinema “Komplo Teorisi”
02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 29.03.2021 00:01