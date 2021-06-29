TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı
06.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08.00 Vuslat
11.00 Tozkoparan
12.40 Kalk Gidelim
15.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"
18.55 Euro 2020 İngiltere-Almanya
21.00 Kupa Akşamı
21.55 Euro 2020 İsveç-Ukrayna
00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"
04.30 Kalk Gidelim
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi