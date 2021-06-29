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TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 29-06-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 12:02
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08.00 Vuslat

11.00 Tozkoparan

12.40 Kalk Gidelim

15.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"

18.00 Ana Haber

18.55 Euro 2020 İngiltere-Almanya

21.00 Kupa Akşamı

21.55 Euro 2020 İsveç-Ukrayna

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"

04.30 Kalk Gidelim

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 29.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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