TRT 1 canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1’in Salı günü yayın akışında ekranların en çok izlenen dizisi yer alıyor. Güne Seksenler ile başlayan akışta Acemi Anneler, DR. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alıyor. Ardından saat 11:00’de Gönül Dağı dizisinin tekrarı yayınlanıyor. Saat 19:00’da Ana Haber Bülteninden sonra 20:00’de Masumlar Apartmanı yeni bölümü izleyici karşısına geçiyor.

TRT 1 29 Aralık Salı yayın akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

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