TRT 1 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 28 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler
08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım’ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Türk Sineması ‘Düğün’
01.55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03.55 Yerli Belgesel
04.30 Türk Sineması ‘Düğün’
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