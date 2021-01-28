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TRT 1 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gün geçmiyor ki TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 28.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 28 Ocak Perşembe  yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 DR. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Hükümet Kadın 2

22.25 3’Te 3

00.25 Hükümet Kadın 2

02.35 3’Te 3

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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